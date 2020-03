Mis saab kõrgkooli astumisest? Ülikoolid on valmis senist korda painutama

Laidmets ütles, et kui juuli keskpaigaks on eksamite tulemused olemas, saavad ülikoolid neid arvestada, nagu tavaliselt. Osa ülikoole ei vaja niikuinii õpilaste vastuvõtmiseks riigieksami tulemusi ja ülejäänud on ministeeriumile öelnud, et saavad vastuvõtmisega igal juhul hakkama.

TalTech

Tallinna Tehnikaülikoolil on tudengite vastuvõtmiseks mitu varianti. Kui eriolukord lõpeb maikuus, saavad nad korraldada matemaatikakatse. Puhuks, kui eriolukord kestab plaanitust kauem, on TalTechi õppeprorektor Hendrik Volli sõnul väljatöötamisel virtuaalne test. Välistatud pole ka uute tudengite vastuvõtt hinnete põhjal. „Mõned alternatiivid on veel kaalumisel. Seni, kuni konkreetseid otsuseid riigieksamite ära jäämise kohta ei ole, lähtub tehnikaülikool teadmisest, et riigieksamid toimuvad. Kui tuleb vastav otsus, siis leiame lahenduse,” kinnitas Voll.

Ülikooli lõputööde kaitsmised ära ei jää – neid saab vajadusel teha video teel. Küll aga otsustab TalTech aprilli lõpus, kas kaitsmisperioodi oleks tarvis pikendada.

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool kinnitab juunikuu senatis alternatiivsed vastuvõtueksamid selliselt, et kandideerimine on võimalik ilma riigieksamiteta. Ülikooli pressiesindaja Sulev Oll märkis, et kandideerima lubatakse ka need, kel pole kandideerimise ajaks vajalik haridus omandatud, kuid kes omandavad selle Eestis uue õppeaasta alguseks. Kandidaat immatrikuleeritakse pärast seda, kui ta on eelneva hariduse omandanud ja vastavad andmed on jõudnud infosüsteemi SAIS.