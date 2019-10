Mis saab edasi? Raivo Aegil Lavly Perlingu asemel peaprokuröri varukandidaati ei ole

Aeg ütles Delfile, et riigi peaprokuröri kandidaadi suhtes pole jätkuvalt kokkulepet, ehkki Perlingu esimene ametiaeg sellel kohal lõpeb juba 31. oktoobril. "See ajaraam jääb kogu aeg kitsamaks ja nii ta on," tunnistas Aeg.

Küsimusele, kas tal on Perlingu asemele välja pakkuda ka mõni alternatiivne kandidaat, vastas Aeg eitavalt, öeldes, et enne 31. oktoobrit on ette nähtud veel mõned kohtumised.

"Ja mis tähendab alternatiiv? Alternatiiv tähendab seda, et kellegagi peaks olema juba läbirääkimised peetud. Aga ma arvan, et ükski inimene ei taha olla sellisele ametikohale nii-öelda varuvariant," rääkis Aeg ja lisas, et kõigepealt on eesmärk üks protsess lõpetada ja siis järgmistega alustada.

Kui 31. oktoobriks kokkulepet ei sünni, siis on üks võimalus see, et Perling jätkab peaprokuröri kohusetäitjana. "Aga ma tahan kõigepealt need kokkulepitud arutelud veel läbi käia ja eks siis vaatame, mis edasi saab."

Keskerakond ja Isamaa toetavad Perlingu jätkamist riigi peaprokuröri kohal, kuid EKRE mitte. Samas pole EKRE pakkunud välja ka omapoolset kandidaati, viidates, et kõigile osapooltele sobiva kandidaadiga peab tulema justiitsminister.

Peaministri büroo juht Johannes Merilai ütles Delfile, et praegu ei ole teada, millal võiks toimuda kohtumised, kus peaprokuröri teema arutusele võiks tulla. Järgmine korraline koalitsiooninõukogu on 4. novembril, sest peaminister Jüri Ratas on vahepeal Eestist ära. Ka justiitsministeeriumi pressiesindaja ei osanud öelda, millal valitsus antud teemat võiks arutada.