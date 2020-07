Mis põhjusel kukkusid Aivar Mäe toetajate värskest nimistust välja kaks estoonlast?

Postimehe toimetusest märgiti, et Õunap olla ajakirjanikega ise ühendust võtnud ning oma nime listist eemaldada palunud. Ta olevat teadnud, kuidas ta nimi nimekirja sattus, ent soovis selle Postimehe veebilehelt kustutada. Delfile teadaolevalt pole Õunap Estonia kollektiiviga tööalaselt seotud.

Taustast

22. juunil avaldas Eesti Ekspress artikli, kus Estonia Rahvusooperi direktor Aivar Mäe kommenteeris tema suunas esitatud ahistamissüüdistusi. Ekspressi poole olid pöördunud mitmed Estonias töötanud ning väidetavalt Mäe-poolse ahistamisega kokku puutunud naisisikud, kelle süüdistuste põhjal alustas uurimist ka politsei.

Mäe on süüdistusi eitanud. Rahvusooperi direktor palkas end kaitsma vandeadvokaadi Paul Kerese, kelle sõnutsi on käesoleva juhtumi näol tegemist hävitusoperatsiooniga. Keres vihjas ühtlasi meediale, et Mäe meeskonnale on teada, kes selle algatuse taga olla võivad.