Mis on saanud Joala klubisse kuulunud kuulsatest reformierakondlastest?

Samuti on täna erakonna fraktsiooni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus, kes on ka Joala klubi asutajaliige. Tema on jõudnud olla minister kahel korral, juhtides esmalt keskkonnaministeeriumi ning siis välisministeeriumi. Ta abiellus 2012. aastal teise Joala klubi asutajaliikme Rain Rosimannusega, keda on nimetatud Reformierakonna halliks kardinaliks ning kellel on kahtlemata olnud erakonnas suur mõju. Rain Rosimannus on olnud mitme riigikogu koosseisu liige, kuid praegu ei paista tema poliitiline tegevus avalikult silma.

Joala klubi armunud. Rain Rosimannus ja Keit Pentus abiellusid 2012. aastal. Foto: Tanel Meos

>Tänavu kevadel lahkus riigikogust veidi hiljem Joala klubiga liitunud Arto Aas. Tema poliitilise karjääri esimesed silmapaistev ametikoht oli 2007. aastal peaminister Ansipi büroo juhajana ning neli aastat hiljem valiti ta riigikokku. Pärast 2015. aasta valimisi sai temast riigihalduse minister, kus sai tegutseda kuni valitsuskoalitsiooni lagunemiseni 2016. aasta novembris. Alates maikuust alustas tööd tööandjate keskliidu juhina. Ühtlasi astus ta seetõttu välja ka Reformierakonnast, kus oli olnud liige üle 20 aasta.

Teadaolevalt kuulusid Joala klubisse veel riigikogulased Kristen Michal ning Rõivase valitsuse langemise järjel Reformierakonna esimeheks valitud Hanno Pevkur, kes mõlemad jõudnud ministripositsioonil olla. Kuigi Joala klubi sõpruskond on üksteise toel jõudnud olla mitmetel mõjukatel positsioonidel, on Joala klubi sees olnud erakonna juhtimise tõttu ka tülisid. Näiteks osales Michal erakonnale uue juhi valimise eel aktiivselt Pevkuri vastu, toetades Kaja Kallast uueks esimeheks. Kemplused erakonnale juhi leidmise üle olid osalt ka põhjuseks Pallingu lahkumisel poliitikast.

„2016. aastat toimunu tegi erakonnale väga palju haiget. Mitte niivõrd opositsiooni langemine, aga sellele järgnenu. Poliitikast lahkumise meeleolu hakkas tekkima seetõttu, et mina ja päris paljud teised saime aru, et meie konkurendid polnud meist enam väljapool, vaid meie seas,”sõnas Palling tänases intervjuus, viidates haiget tegemise all lõputuna näivale erakonnale esimeeste valimiste jada.

„Ma aimasin juba 2016. aasta sügisel, et midagi minus toimub. Pärast toonaseid suuri väljakutseid – opositsiooni jäämine, sellega leppimine, sisemised lõputa vaidlused mitte selle üle, kes on Liivimaa kõvem ratsutaja, vaid kes peaks olema... Kõik see viib sädeme kustumiseni ja läbipõlemiseni,”osundas Palling lahkumisotsuseni viinud sündmustele.

Loe veel

Traagikast, mis tabas Joala klubi pärast 2016. aastal valitsusest kukkumist, on sobivad lauluread laulnud Jaak Joala ise.

"Oo kuidas soovin, et meenuksid sulle

päevad, mis õnnes veetsime koos.

Kas polnud elu meil siis palju helgem

ja päikegi kuumem kui muinasloos?

Koltunud lehti nüüd langemas puudelt,

sa näed, pole unund' mul veel.

Koltunud lehti nüüd langemas puudelt,

jääb mälestus murtud kõrrena veel..."