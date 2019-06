Mis on Norwalki ehk noroviirus ja kuidas seda vältida?

Fred Püss reporter-toimetaja RUS

Üleeile haigestus seitse Harjumaa päevalaagrist tulnud last ja eile selgus, et haigestumise põhjus oli nakatumine Norwalki ehk noroviirusega. Ent mis ikkagi on noroviirus, kuidas see levib ja kuidas seda vältida?