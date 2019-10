Mis on ainuke töö, mida kanged Kihnu naised teinud pole? New York Times annab vastuse

Omapärane Kihnu saar äratab tähelepanu ka välismaal ning sealsest eluolust saab lugeda New York Timesi veergudelt.

Loo fookus on Kihnu saare ühel eripäral, milleks on naiste võim. Naistel on läbi aegade tulnud teha igasugu töid alates traktorimootori parandamisest kuni jumalateenistuse läbiviimiseni. "Muidugi on naised võimekad. Muidugi on naised kompetentsed. Aga ei, mehed ja naised pole võrdsed - naised on tõestanud, et saavad kõigega hakkama, millega mehedki, aga mehed ei saa hakkama kõigega, millega naised saavad," ütles Kihnu pärimuskultuuri edendaja Mare Mätas.

Ainuke töö, mida Kihnu naistel pole tulnud teha, on hauakaevamine. "Aga ka see on küsimärgiga," sõnas Kihnu muuseumi direktor Maie Aav.

