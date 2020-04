Mis maski sa endale õieti soetanud oled? Apteegid äritsevad tolmumaskidega

Sarnase filtreerimisvõimekusega on tegelikult ka T-särk, millest on kordades odavam endale meisterdada isetehtud mask.

Alustame hiliseima näitega valetavast kommunikatsioonist. Euroapteek teatas eile sotsiaalmeedias, et nüüd on jõudnud nende apteekidesse müüki kaitsemaskid - kümme tükki seitse eurot. Teavituse juures ka pilt 50 maski sisaldavast pakist, mis müügi tarbeks väiksemateks ümber komplekteeritakse.

pressiteates ütleb ettevõtte juhatuse liige Andres Reimand, et müügile jõudnud maskid on mõeldud meditsiinivaldkonnas kasutamiseks ja need aitavad pidurdada viiruse levikut. "Näiteks Leedus on samad maskid kasutusel haiglates ja erinevates tervishoiuasutustes," kuulutas Reimand.

See on aga vale.