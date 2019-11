Mis karistus ähvardab tapmisega ähvardajat?

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov viitab karistusseadustiku paragrahv 120-le, mis ütleb, et tapmisega ähvardamise eest, kui on alust karta ähvarduse täideviimist, karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Menetlustes sõltubki kõik sellest, kui tõenäoliseks peetakse ähvarduse täideviimist.

Ähvardamise menetluspraktikat on 2017. aastal uurinud sisekaitseakadeemia lõputöös Helen Sepp.

Sepp võttis üheks uurimisküsimuseks, milliste asjaolude pinnalt järeldab politseinik, et ähvardamine ei olnud veenev ning jätab seetõttu menetluse alustamata? Selle jaoks analüüsis Sepp Lääne prefektuuri praktikat.

Selgus, et asjaolusid, mille põhjal menetlejad hindavad, et ähvardamine ei ole olnud veenev, on üsna palju. Näiteks ähvardamine ei ole veenev, kui see ei ole suunatud konkreetses kannatanus hirmutunde tekitamisele või kui ähvardaja sõnakasutus ning muud asjaolud (näiteks ähvardaja varasem käitumine) ei anna kogumis alust arvata, et ähvardaja tõesti oma ähvarduse - tapmisähvarduse puhul siis mõrva - toime paneb.

Samuti selgus, et ähvardust ei peeta veenvaks, kui kannatanu ei tunne hirmutunnet või ta ei karda oma elu ja tervise pärast ka siis, kui ähvardaja on eelnevalt vägivalda kasutanud.