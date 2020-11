Mis kaal on abielureferendumi tulemusel? Hääletust korraldav töögrupp ei oska ühest vastust anda

Abieluteemalise rahvaküsitluse korralduslike küsimustega tegeleb demokraatia töögrupp, kuhu kuuluvad kaks liiget igast valitsuserakonnast. Nendeks on Mailis Reps ja Andrei Korobeinik (Keskerakond), Martin Helme ja Jaak Valge (EKRE) ning Urmas Reinsalu ja Helir-Valdor Seeder (Isamaa).

Mis saab pärast abielureferendumit?

EKRE koalitsioonipartneritele esitatud nn abielureferendumi korraldamise eelnõus kohaselt püütakse rahvahääletusega rahvaküsitluse eesmärki täita. Erisus rahvahääletuse ja -küsitluse vahel on aga oluline, sest nende korraldamine ja tulemused on erinevad.



Endine õiguskantsler, vandeadvokaat Allar Jõks selgitas, et rahvahääletus tuleb läbi viia vastava seaduse alusel ning selle käigus vastuvõetud otsus on kohustuslik ehk juriidiliselt siduv. Rahvaküsitluse korraldamiseks ja selle tulemuse rakendamiseks seaduses ette nähtud tingimusi aga pole.