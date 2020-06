Mis Euroopa riikidest Eestisse tulles peab karantiini jääma? Välisministeerium jagab uut infot

Tuginedes koroonaviiruse nakatunute suhtarvule peavad alates esmaspäevast, 8. juunist Eestisse sisenemisel jääma kaheks nädalaks karantiini Rootsist, Ühendkuningriigist, Portugalist, Belgiast ja Iirimaalt saabujad. Karantiinikohustus ei kehti uuest nädalast Austriast, Bulgaariast, Hispaaniast, Hollandist, Horvaatiast, Islandilt, Itaaliast, Kreekast, Küproselt, Leedust, Liechtensteinist, Luksemburgist, Lätist, Norrast, Poolast, Rumeeniast, Saksamaalt, Slovakkiast, Sloveeniast, Soomest, Šveitsist, Taanist, Tšehhist ja Ungarist, kui nendes riikides on viibitud 14 päeva vahetult enne Eestisse tulemist. Samuti ei pea uuest nädalast jääma karantiini Prantsusmaalt ja Maltalt saabudes, kus nakatunute suhtarv on võrreldes käesoleva nädalaga oluliselt väiksem.

Valitsus kiitis 28. mail heaks Eesti piiride taasavamise alates 1. juunist Euroopa riikidest saabuvatele inimestele. Eestisse võivad tulla haigustunnusteta isikud, kes saabuvad Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist.

Teave riikide ja karantiininõuete kohta Euroopast saabujatele asub välisministeeriumi lehel.

Nimekirja uuendatakse igal reedel kehtivusega sellele järgnevast esmaspäevast. Eestisse reisija karantiinikohustus sõltub sellest, kas riigist, kust inimene tuleb, on koroonaviirusesse nakatunute suhtarv suurem kui 15. See tähendab, et lähteriigis peaks nakatunuid olema 15 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Inimesed, kes saabuvad Eestisse kõrgema nakatunute suhtarvuga riigist peavad Eestisse jõudes jääma kaheks nädalaks karantiini.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.

Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

