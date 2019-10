Mis advokaadilt küsis Martin Helme New Yorgis nõu? Ministeeriumil pole ühegi bürooga lepingut

Rahandusminister Martin Helme andis oma Facebooki lehe kaudu ööl vastu kolmapäeva teada, et tegeleb New Yorgis võimaluste uurimisega, kuidas tuua võimalikest Eestis tegutsenud või tegutsevate pankade rahapesukahtlustest USA-s määratavatest trahvidest osa siinsesse riigieelarvesse.

„Hommikul arutasin ühes rahvusvahelises advokaadibüroos kuidas tagada, et Ameerika võimude poolt algatatud uurimised meie pankade rahapesu rikkumistes, mis lõpevad väga tõenäoliselt ülisuurte trahvidega toimuks nii, et me oleks protsessis kogu aeg kaasatud ning valdav osa trahvist laekuks lõpuks Eesti eelarvesse,“ kirjutas valitsuse liige oma postituses.

Tavaliselt teevad riigid omavahel suurtes uurimistes ikka koostööd vastavate asutuste vahel. Kui ministeerium tahab aidata või osaleda teise riigi ministeeriumi uurimises, siis tehakse seda otse ministeeriumite vahel. Kui prokuratuur tahab teha koostööd, pöördutakse teise riigi prokuratuuri poole. Kui minister tahab saada teada võimalustest koostööks uurimisest pöördub ta teise riigi ministri poole otse.

Seega on tähelepanuväärne, et Helme pöördus New Yorgis aga kõigepealt mingisugusesse advokaadibüroosse, mis pole üldse mitte riiklik asutus. Eilsele „AK-le“ antud intervjuus keeldus ta avaldamast, mis nimega büroos ta käis.

Lepingut pole ühegi advokaadibürooga