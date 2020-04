Mis 9. mai üritustest saab? Kõlvart: keelamine võib vastupidise reaktsiooni tekitada

Linnapea viitas, et arusaam 9. mai ürituse osas ei tekkinud temal ja linnavalitsusel praegu ega ka mitte möödunud nädalal, vaid üsna mitu nädalat tagasi. “Olen seda teemat pikalt arutanud nii meditsiini esindajatega, eelkõige doktor Arkadi Popoviga, samuti nii politsei-ja piirivalveametiga kui ka linnasüsteemi inimestega. See ei ole otsus, mis sündis eile või üleeile. Oleme läbi arutanud erinevaid stsenaariume ja võimalusi. Mõtlesime, kas on võimalik koha peal korraldada liikumist nii, et oleks tagatud sotsiaalne distants ja vajalikud nõuded. Aga leidsime, et see pole mõeldav ja poleks ka õige antud olukorras sellist asja korraldada. Tuligi ainult üks lahendus - paluda inimesi mitte tulla,” ütles Kõlvart.

Igal juhul on 9. mail Tallinna kaitseväe kalmistu juures valvamas munitsipaalpolitsei (MUPO), nagu ka varasematel aastatel ning kui on küsimus selles, et teavitada 2+2 reeglist, siis seda MUPO ka teeb.

Kesklinna jaoskonna juht Kaido Saarniit ütles, et maikuu avalike üritustega seotud politseitegevused sõltuvad eelkõige sellest kas ja millised liikumispiirangud sellel hetkel kehtivad. “Viiruse leviku peatamiseks soovitab politsei vältida käike, mis pole hädavajalikud ning hoiduda kohtadest, kus liigub rohkem inimesi,” ütles Saarniit.

Kõlvart ei ole 9. mai teemal suhelnud oma Narva kolleegiga, mida tema on otsustanud teha. “Aga mulle tundub, et üldine ootus ühiskonnas on olemas. Arvan, et oligi vajalik ja õige seda signaali anda. Arvan, et nii erinevad organisatsioonid kui arvamusliidrid saavad nüüd enda poolt panustada selle selgitamisele,” ütles Kõlvart.