Ministrite vaktsineerimise osas puudub praegu selgus

President Kersti Kaljulaid kirjutas ühismeedias, et sai täna varahommikul Põhja-Eesti Regionaalhaiglas kätte oma koroonaviiruse vastase vaktsiini. Veidi hiljem kasutas peaminister Kaja Kallas sama platvormi selleks, et avalikkust teavitada, et puutus kokku COVID-19 positiivse isikuga ja viibib sellest tulenevalt tuleva neljapäevani eneseisolatsioonist.

Arusaadavalt on mõlema uudise valguses avalikkuses tõstatunud küsimuse, kas ja millal riigi juthimise eest vastutavad isikud vakstineeritakse.

"Valitsuse, riigikogu liikmete ja teiste kõrgete ametiisikute vaktsineerimiskava ei ole veel paika pandud," ütles valitsuse pressiesindaja Liis Velsker.

Avalikkust lubati teavitada esimesel võimalusel, kui selle kohta on täiendavat informatsiooni.