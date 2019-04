Ministrikoht paistab? Taavi Aas kavatseb lahkuda linnapea kohalt riigikogu liikmeks

Linnavalitsuse teatas kolmapäeva hommikul, et Aas esineb kell 12 algaval pressikonverentsil avaldusega, vahendab ERR Uudised. Mustamäel ja Nõmmel kandideerinud Aas kogus 3931 häält.

On spekuleeritud, et ajendiks võiks olla ministrikoht. Eesti Päevaleht on kirjutanud, et iga portfell Aasale siiski ei sobi. Aasast rääkides mainitakse piisavalt väärikat ja suure mõjuga rahandusministri kohta. Kuid see koht on praegu Isamaa arsenalis ja võib olla neile edaspidigi kriitilise tähendusega, eriti kui nad hakkavad muutma II pensionisamba süsteemi. Rahandusportfellita on selle ülesande "dirigeerimist" raske saavutada ning Keskerakond ei pruugigi soovida endale II samba lammutaja "au".

6. märtsil väitis Aas Delfile, et püüab jätkata linnvalitsuses. "Vaatame kõigepealt, kas ja kuidas need kõnelused algavad ja kuidas edasi lähevad. Alles siis saab teha lõplikke otsuseid. Pealinna juhtimisel on päris palju teha. Ma arvan, et siin on päris mitmeid projekte, mis on pooleli ja neid, mida tuleks alustada," sõnas meer Delfile.