Ministri ametist lahkumise järel sõitis peaminister Ratas visiidile Poolasse

Ratas rõhutas Eesti Euroopa Liitu astumise viieteistkümnendal tähtpäeval, et need üheskoos Euroopas oldud aastad on seni meie parimad. Aastapäeva tähistamise puhul viibib peaminister Ratas täna Poola peaministri Mateusz Morawiecki kutsel visiidil Varssavis, kuhu on kutsutud kõigi 2004. aastal ja pärast seda liiduga ühinenud riikide valitsusjuhid.

Peaminister Ratase sõnul täitus Euroopa Liidu liikmeks saamisega 2004. aasta 1. mail Eesti üks suurimaid soove ja eesmärke. "Iseseisvuse taastamise järgsel olulisel ajal oli Euroopa meie jaoks olemas ning tervitas meid. Sellest sai ka meie rahu, vabaduse ja ühiste väärtuste tee," sõnas Ratas. "Pärast teist maailmasõda mõistsid toonased põlvkonnad hästi sõja tähendust ning mäletasid selle ääretut õudust. Seepärast ongi just rahu, vabadus ja riikide koostöö Euroopa kõige suurem saavutus," märkis peaminister.

Ratas rõhutas, et Euroopa Liitu kuulumine on toetanud märkimisväärselt Eesti arengut, muutnud kõigi inimeste ja ettevõtjate elu paremaks, kindlamaks ning jõukamaks.

Eestiga koos astusid 2004. aasta 1. mail Euroopa Liitu Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Sloveenia, Malta ja Küpros. Bulgaaria ja Rumeenia liitusid Euroopa Liiduga 2007. aastal ning Horvaatia 2013. aastal.