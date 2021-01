Minister Signe Riisalo: hoian hinge kinni, et ei oleks veel eliitvaktsineerituid

Juba viiendal jaanuaril sai sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske koroonavaktsiini, kuigi ta ei kuulu riskirühma. Nüüd, jaanuari lõpuks, pole riik aga veel kaugeltki ühel pool riskirühma vaktsineerimisega.

Minister Signe Riisalo sõnas, et sai Priske vaktsineerimisest teada eile õhtul meedia vahendusel. "Ma pole temaga silmast silma vestelnud ja ei tahaks enne seda seisukohta võtta," ütles Riisalo Delfile. Tema sõnutsi plaanib ta Priskega täna kohtuda, et asjasse selgust tuua.

"Ilus see ei paista," kommenteeris Riisalo siiski olukorda. Valga haigla juht Margus Ulst jäi vaktsiine althõlma Rotary klubi sõpradele pakkudes töökohast ilma. Kas ka Priks peaks eetilisuse huvides tagasi astuma? Riisalo nentis, et tagasiastumine on kantsleri enda otsustada.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik viitas eilsel terviseameti pressikonverentsil, et priviligeerituid on veel, kes on saanud koroonavaktsiini olenemata sellest, et nad ei kuulu riskirühma. Riisalo pole kursis, kas ka nii on. "Tanel Kiik teab oma pädevuselt seda paremini. Hoian hinge kinni, et neid (eliitvaktsineerituid - toim.) rohkem poleks," lausus Riisalo.