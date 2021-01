Minister Riisalo vaktsineerimisest: reegleid pole rikutud, aga selline tegu ei jäta head muljet

Minister sai Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) nõukogu juhatusse kuuluva sotsiaalministeeriumi kantsleri vaktsineerimisest teada meedia kaudu ega soovinud selles küsimuses seisukohta võtta enne, kui pole saanud Marika Priskega silmast silma vestelda.

"Rääkisin eile Marika Priskega vaktsineerimisest ja mitmel muul teemal," ütles Riisalo täna Delfile. Ta sõnas, et Priske on selle pärast erinevates meediakanalites avalikult vabandust palunud ja öelnud, et ta uuesti enam sedasi ei teeks.

"Olukorras, kus räägime defitsiitsest vaktsiinist, väga kõrgest riskist vanemaealistele, aga ka sellest, et on vaja säilitada abistajate - arstide, õdede, hooldekodude töötajate - tervis, siis tõepoolest, selline olukord ei paista hea," rääkis Riisalo.

Minister lisas, et Priske on PERH-i nõukogu liige ning puhtformaalselt on haigla nõukogu liikmeid ka varem vaktsineeritud ja väga suure tõenäosusega tehakse seda edaspidi. "Selles mõttes reegleid rikutud ei ole. Küsimus on selles, kuidas see paistab. Mina kinnitan, mulle ei paista liiga hea," lausus Riisalo.

Üleeile kirjutas Eesti Päevaleht, et PERH-i juhtkond pakkus koroonaviiruse vastu vaktsineerimist nõukogu liikmetele ning kantsler Priske võttis pakkumise vastu.