Minister Repsi ja reaalkooli õpetajate vaidlust tunnistanud direktori väitel viisakusreegleid ei rikutud

Oktoobri alguses osalesid Tallinna Reaalkooli õppealajuhatajad Madis Somelar ja Martin Saar ETV saates "Suud puhtaks", kus kõneldi põhikooli lõpueksamite võimalikust ärajätmisest. Saates osales veel mõniteist haridusinimest, nende seal haridusminister Mailis Reps. Somelar, Saar ja Reps väitlesid pärast saadet edasi, väidetavalt olid õpetajad Repsi üle ironiseerinud ja teda mõnitanud. Säärast käitumist taunides ei andnud Eesti Õpetajate Liit meestele meisterõpetaja kutset.

Harjumaa Koolijuhtide ühenduse esindaja ja Kostivere kooli direktor Olga Saikovskaja võttis samuti "Suud puhtaks" saatest osa. Ta kinnitas, et saate lõppedes jätkus elav arutelu põhikoolieksamite teemal. "Õpetajad tõid enda argumendid välja, minister Reps argumenteeris vastu," ütles Saikovskaja. "Kuna mõlemad osapooled olid kindlatel seisukohtadel, siis arutelu kuhugi väga ei jõudnud, aga mõne aja pärast liiguti stuudiost grimmiruumi, kus vestlus jätkus," kirjeldas ta edasi.

"Nii palju, kui mäletan, olime Madis Somelariga grimmiruumis ja ühel hetkel väljusime koridori, et teisi asju edasi rääkida. Meiega liitus ka Urmas Vaino," sõnas Saikovskaja . Somelar Saikovskaja meelest väga eetrijärgses vestluses sõna ei võtnudki ja Martin Saar käitus viisakuse piirides, tuues Repsile välja kaalukaid argumente. "Vestluse toon oli küll pisut emotsionaalne, aga mitte Saare ja Somelari tõttu," ütles Saikovskaja. Hoopis mõned teised õpetajad olid pisut emotsionaalsel toonil argumenteerinud, kuid Saare ja Somelari toon säilis rahulikuna. "Ei saa öelda, et nad oleksid ministrit rünnanud. Minu mälu järgi need kaks inimest ei ületanud viisakusreegleid."