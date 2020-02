Minister Rene Kokk tuleb kohalike kutsel Kohtla-Järvele

EKRE-sse kuuluv Rene kokk väisab Kohtla Järvet usutavasti märtis lõpu poole. Ajendi selleks sai ta nädala alguses ilmunud Delfi loost, kus Kohtla-Järve rahvas tööstuslinna saastunud õhu üle kurtis.

„Austatud härra Kokk, õhtuti ja öösiti ei ole meie linnas midagi hingata, võimatu on maja aknaid avada. Me oleme kindlad, et mitte üheski riigi linnas ei ole nii viletsat ökoloogilist olukorda, ja me ei näe sellele lahendust kohalikul tasemel, mistõttu pöördume teie poole.

Me saame aru, et kohaliku tootmise ja materjalide kaevandamise ettevõtete kõiki heitmeid peab karmilt kontrollima teie ministeerium, me teame, et on olemas kahjulike ainete õhus mõõtmise kord. Aga et olukord on jätkunud palju aastaid, ei tööta see süsteem piisavalt efektiivselt," pahandasid kohalikud Delfi vahendusel.

"Me ei palu teilt täiendavalt raha. Me palume teilt üht: sõitke, palun, Kohtla-Järve linna, selle Järve linnaossa, veetke siin paar päeva, parem nädal, töötage. Aga mis peamine, tehke seda inkognito. Et keegi sellest teada ei saaks ja te saaksite hingata meie „tavalist õhku”. Me oleme kindlad, et te märkate kõike ise, teete järeldused ja võtate tarvitusele meetmed," avaldasid hulk linnaelanikke ühispöördumises lootust.

Rene Kokk tulebki Kohtla-Järvele, pole küll selge, kas inkognito, ja kas elama ja töötama, või niisama, päevaseks käiguks. Kutsel on olnud aga siiski ilmselge mõju.

Keskkonnaminister Rene Koka visiit Ida-Virumaale on kavandamisetapis ja toimub suure tõenäosusega märtsi lõpus. Siis saab minister Kohtla-Järve õhuprobleemiga lähemalt tutvuda, ütles keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Agnes Aaslaid. Siiski ei täpsustanud ta, mitu päeva kavatseb minister Kohtla-Järvel veeta.