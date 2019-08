Minister Rene Kokk: EKRE retoorika pole muutunud ega peagi muutuma

"Ma arvan, et ei pea muutuma," leiab ta. "Samas on ka Eesti president öelnud, et ta vihkab EKRE liikmeid nende käitumise pärast," arutleb ta ja lisab, et pole kindel, kas see on riigipeale sobilik käitumine.

"Suures pildis tahan öelda seda, et Eesti ühiskond peaks rahunema ja otsima vähem klikiväärilisi uudiseid."

Artikkel on refereeritud Äripäevast.

Näiteks möödunud nädalal toimunud valitsuse pressikonverentsil arvas peaminister Jüri Ratas, et EKRE retoorika on muutunud. "Selge on see, et nagu ma olen ka varasemalt öelnud, et tulla opositsioonist koalitsiooni, võttes ka enda ja enda kogemuse ja enda erakonna kogemuse, eks see on keeruline ja võtab aega," rääkis ta. "Aga nii nagu ma tõesti ütlesin kevadel riigikogus, alati on ju mingi üleminekuperiood, aga see üleminekuperiood saab ühel hetkel otsa."