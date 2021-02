Minister Mölder kutsus STS-operatsioonide temaatika arutamiseks kokku ümarlaua

Keskkonnaminister Tõnis Mölder tegi eelmisel nädalal siseministrile ettepaneku ajutiselt peatada kaupade Eesti sisemerel laevalt laevale laadimiseks (STS-operatsioon) lubade andmine, et analüüsida, kas STS-operatsioonide korralduses on vaja midagi muuta.

Sel puhul on minister tänaseks kokku kutsunud ümarlaua, milles osalevad huvigruppide ja ametkondade esindajad.

Eile järjekordne STS-operatsioon

Ka eile toimus Pakri lähedal STS-operatsioon, kuid sellele oli eelnevalt luba väljastatud.

Operatsiooni käisid kontrollimas keskkonnainspektorid, kes vaatasid üle Paldiski D-ankrualal toimunud gaasikondensaadi laadimise dokumentatsiooni ning varustuse. Keskkonnaameti keskkonnakasutuse järelevalve arendusosakonna peainspektori Kuldar Rikma sõnul rikkumisi ei täheldatud.

„Eile õhtul kell 22:24 alanud kauba laadimisel me reostust ei tuvastanud. Lisaks võtsime kontrollproovi kaubast ning viisime täiendavalt läbi väävlikontrolli. Proovid saatsime laborisse,“ lausus Rikma.

Mitu luba on enne 8. veebruarit väljastatud, ei ole politsei- ja piirivalveamet veel täpsustanud.

Antud STS-operatsioon toimus väljaspool hoiuala. Mitmed väljaanded on viimastel nädalatel kirjutanud, et Pakri saari ümbritseval D-ankrualal toimub laeval laevale ohtlik ümberlaadimine. Keskkonnaministeerium täpsustas, et koostöös PPA ja keskkonnaametiga on tuvastanud, et kaks sel alal tänavu aset leidnud laevalt laevale kauba laadimist ei toimunud hoiualal.