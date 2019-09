Minister Kingo kohtub Põlvamaal ettevõtjatega

"On selge, et Lõuna-Eesti piirkonna kui terviku areng ja edenemine sõltub suuresti ettevõtluse käekäigust ja töökohtade olemasolust," ütles minister Kert Kingo.

"Peame leidma lahendusi, kuidas kohalikku ettevõtlusesse tuua rohkem teadmisi ja kompetentse ja kuidas kogu piirkonda nutikalt arendada. Lõuna-Eesti piirkonna kitsaskohti ja arenguvõimalusi arutati põhjalikult ka ametnike Kagu-Eesti välitööde raames, kuid on oluline, et need ei jääks üksnes väljaöeldud mõteteks, vaid leiaksid ka reaalseid lahendusi," lisas minister.

Minister Kingo külastab Põlva linnas asuvat Eesti kapitalil põhinevat puidutöötlemise ettevõtet Peetri Puit OÜ, mis alates 2012. aastast tegutseb kaubamärgi ARCWOOD by Peetri Puit all, mis sümboliseerib ettevõtte paindlikkust ja efektiivsust. Ettevõtte käibest moodustab eksport umbes poole ning pidevat koostööd tehakse ka teadusarendusasutustega.

Lisaks külastab minister Coop Põlva Tarbijate Ühistut, mille puhul on 270 töötajaga tegu maakonna suurima tööandjaga.