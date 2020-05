Minister Kiik: perearstidel on olnud tähtis roll viiruse leviku tõkestamisel

Sotsiaalminister sõnul on perearstide panus viiruse tõkestamisel olnud võtmetähtsusega ning perearstid keerulisel ajal muutustega hästi toime tulnud.

"Kriisi alguses tuli perearstikeskuste töö kiiresti ümber korraldada ning suur osa vastuvõttudest tehti kaugvastuvõttudena. Plaanilise ravi piiramisel oli paljudele patsientidele õigeaegne ravi ja nõustamine kättesaadav läbi perearstide, kes vajadusel pikendasid oma vastuvõtte ja olid valmis abi andma ka nädalavahetustel. Mitmed perearstid võtsid lisaks oma patsientidele vastu ka perearstita ja ravikindlustamata nakkuskahtlusega inimesi, et nad jõuaksid võimalikult kiiresti testimisele ja viiruse levikule saaks piiri panna," ütles minister Kiik.

"Tänan ja tunnustan kõiki perearste, kes suutsid muutustega hästi toime tulla ning jääda sel äreval ajal patsientide jaoks kättesaadavaks," lisas Kiik.

Ka valvekeskuste võrgustiku käivitamine õnnestus tänu heale koostööle perearstidega.

Ministri sõnul tuleb kriisis saadud õppetunnid läbi analüüsida, et olla tulevikukriisideks paremini valmis. "Peame pingutama, et muuta esmatasandi arstiabi ja tervishoiusüsteemi tervikuna veelgi tugevamaks. Panustades esmatasandisse saame tuua terviseteenused inimestele lähemale, sekkuda varem, et ennetada haiguste süvenemist, pakkuda õigeaegset ravi ja hoolitseda inimese eest kogu elu vältel," ütles minister Kiik.

"Kindlasti jätkame varem kokkulepitud tegevustega perearstiarstiabi kättesaadavuse parandamiseks ja peremeditsiini teenuste kvaliteedi tõstmiseks. Kriis on näidanud, kui tähtis on nakkushaiguse puhangu korral kõigi elanike, sh ravikindlustamata inimeste juurdepääs arstiabile," rõhutas Kiik.

Eesti Perearstide Selts, terviseamet, Eesti haigekassa ja sotsiaalministeerium sõlmisid 2019. aasta 19. märtsil koostöökokkuleppe perearstiabi jätkusuutlikkuse tagamiseks. Lepingus rõhutati, et esmatasandi arstiabi kättesaadavus kõigis Eesti piirkondades on riiklik tervishoiukorralduslik prioriteet.

