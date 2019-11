Minister Järvik lasi tagasi panna ENSV ministrite portreed

Maaeluministeeriumis, otse minister Mart Järviku kabineti vastas, on praegu kolmes reas endiste põllumajandus- ja maaeluministrite fotod, kelle hulgas on nii Nõukogude kui ka Saksa okupatsiooni ajal ministrite ülesandeid täitnud inimesed, vahendab ERR Uudised. Nad on kõrvuti sõja-eelse vabariigi, ja iseseisvuse taastanud Eesti toitlus-, põllutöö-, põllumajandus- või maaeluministritega.

Kui Helir-Valdor Seeder, Isamaa praegune esimees, tõusis 5. aprillil 2007 ajaloolise ministeeriumimaja vana liftiga 3. korrusele, kuhu jäi põllumajandusministrina seitsmeks aastaks, vaatasid talle koridori seinalt samuti vastu Nõukogude perioodi ministrid. Seeder lasi nende pildid lattu viia.

Maaeluministri Mart Järviku nõunik Mart Ummelas tunnistas, et okupatsiooniaegsete põllumajandusjuhtide fotode tagasitoomise otsus tehti koos uue ministri tulekuga pärast selle aasta kevadet.

"Seinapinda oli ja ajalugu on ajalugu, muuda palju tahad, ega ta sellest muutu. Pealegi on põllumajandus sügavalt ebapoliitiline eluala," ütleb Ummelas, kes valmistab ette maaeluministeeriumi 101. aastapäeva tähistamist.