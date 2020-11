Ministeeriumil on Repsi autodele kulunud sel aastal üle 20 000 euro

1. Kas mõlema minister Mailis Repsi kasutuses oleva auto eest makstakse erisoodustusmaksu (sõiduauto + minibuss)?

Jah.

2. Kes maksab ministri kasutuses oleva kahe auto eest erisoodustusmaksu? Kas seda maksab ministeerium või minister ise, st kas see peetakse näiteks kinni ministri palgast?

Seda teeb alati tööandja, seega ka HTMis tasub selle eest tööandja.

3. Mida võib minister autoga teha, kui selle eest on makstud erisoodustusmaks?

Autot võib kasutada ka töövälisel ajal.

4. Kui auto eest on tasutud erisoodustusmaks, kas see tähendab, et minister võib autoga ka näiteks perereisil Horvaatias käia?

Jah. HTMi ametiautode kasutamise korra järgi võib kokkuleppel haldusjuhiga käia autoga ka välismaal.

5. Kui minister käis perereisil Horvaatias, kes siis kütuse eest maksis?

Minister.

6. Kas ministril oli Horvaatias ametiautoga kaasas ka autojuht?

Ei.

7. Kas haridusministeeriumil on andmeid selle kohta, kus ametiautoga sõidetakse? Kas ametiautodega kaasneb kohustus pidada sõidulogi?

Sõidulogi pidamise kohustust ei ole. Haldusbürool on siiski üldine ülevaade autode kasutamise kohta.

8. Näiteks kas see on ministeeriumis registreeritud, et ametiautoga Horvaatias käidi?

Reis ei ole ministeeriumis eraldi registreeritud, ent haldusjuhiga sai kokku lepitud välismaale minek.

9. Kas ametiauto kütuse maksab kinni minister ise või maksab ka selle eest riik?

Ministri ametiauto tankimisega tegeleb autojuht. Ametiülesandeid täites tasutakse kütuse eest riigi vahenditest. Aga näiteks juba nimetatud isikliku väljasõidu ajal ostis minister ise kütust.

10. Kui palju on sel aastal kahe ministri ametiauto ülalpidamiseks raha kulunud? (erisoodustusmaks + kütus (kui selle eest maksab ministeerium, mitte minister ise) + autojuhi palk).

Mercedese kulu sel aastal kokku 8158,11€ (kütus 2003,8, erisoodustusmaks 1817,9).

Audi kulu kokku 14614,54€ ( kütus 1556,9, erisoodustusmaks 1947,8).

10. Kui suur on ministri autojuhi palk?

Autojuht täidab ka haldusspetsialisti ülesandeid. Tema töötasu erinevate ülesannete täitmise eest on kokku 2000 eurot kuus.