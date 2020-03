Ministeeriumi soovitus: ärge pange esimesel kahel distantsõppe nädalal õpilastele hindeid

• Võtke endale aega, et leida kõige paremini toimivad lahendused, kanalid ja vahendid.

• Koguge õpilastelt ja vanematelt süsteemselt tagasisidet ja arvestage sellega.

• Aidake õpilastel luua süsteem, kust ülesandeid leida, millises järjekorras neid teha ja millal esitada.

• Leppige vanematega kokku kanalid ja ajavahemik omavaheliseks infovahetuseks.

• Püüdke mitte seada esikohale digivahendeid, need on eeskätt info vahetamise kanalid.

• Andke õpiülesannetele pigem pikemad kui lühemad tähtajad.

• Püüdke ülesannete andmise aega sättida nii, et töötavad vanemad saaksid järgmise päeva ülesannetega enne tööle minekut tutvuda ning oma lapsi seeläbi ka eemal olles abistada.

• Võimalusel kaaluge nooremates klassides õppetöö korraldamist nädalaste tsüklitena.

• Suunake lapsi endale päevaks kindlaid õpieesmärke seadma.

• Tundke huvi, milliseid viise lapsed õppimiseks kasutavad ja suunake neid omavahel kogemusi vahetama.

• Õpilased, õpiharjumused, iseseisva töö võimekus ja lapsevanemate võimalused on erinevad - arvestage sellega õpieesmärkide seadmisel.

• Hoiduge vähemalt esimestel nädalatel numbrilisest hindamisest. Suunake tähelepanu uues olukorras toimetulekule ja katsetamisele, et leida edaspidiseks parimad tööviisid ja selge töökorraldus.

• Kujundav hindamine on tänases olukorras parim võimalik õpilaste tagasisidestamise ja motiveerimise viis.

• Hindamise asemel pakkuge lastele ilma hindamiseta testide tegemise võimalust, et õpitut kinnistada.

• Tunnustage lapsi pingutuse, mitte tulemuse eest!

• Mõelge, kuidas saate kompenseerida laste sotsiaalset suhtlemist: näiteks kord nädalas videosild, keskne kanal klassile, kus omavahel suhelda.

• Korraldage ekraanivabu õppimise päevi!

• Säilitage rahulikku meelt!

Soovitused koolijuhile

• Toetage õpetajaid ja koordineerige tegevusi, et leida parim lahendus!

• Kaardistage e-õppe keskkonnad ja vahendid, mida teie koolis kasutatakse.

• Püüdke hoida erinevate keskkondade ja vahendite hulk võimalikult väike.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!