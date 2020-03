Ministeeriumi pikaaegne asekantsler lahkub ametist

Kevvai sõnul on tegemist tema poolt pikalt kaalutletud otsusega „Andsin endale lubaduse juba praegusele ametikohale kandideerimisel, et teen seda viimast korda. Olen ministeeriumis töötanud pea 26 aastat, on viimane aeg veidi ringi vaadata ja astuda vastu uutele väljakutsetele,“ ütles Toomas Kevvai.

Maaeluminister Arvo Aller mõistab pikka aega ministeeriumis asekantsleri ametis olnud Kevvai valikuid. „Ministeeriumis tehtud struktuurimuudatus võimaldanuks asekantsleril jätkata, kuid Kevvai soovis oma ellu muutust, millega tuleb leppida“ märkis Aller.

Vabariigi Valitsus kinnitas Maaeluministeeriumi uue struktuuri 12. märtsil. Struktuurimuudatusega korrigeeriti ülesandeid kahe asekantsleri haldusalas, mis tähendab, et senise, Toomas Kevvai poolt juhitud toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsleri ülesanded keskenduvad edaspidi enam toiduohutusele. Teaduse ja arenduse osa liigub üle kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsleri vastutusalasse, mida jääb edasi kureerima asekantsler Siim Tiidemann.

Muudatuse tegemise vajadus tulenes Vabariigi Valitsuse varasemast otsusest Põllumajandus- ja Toiduameti moodustamise kohta. Ühendameti moodustamisega kaasnes vajadus tugevdada kogu toiduohutuse süsteemi toimimist ning tegeleda lisaks tuleviku väljakutsetega, nagu näiteks roheleppe ühe elemendi – strateegia "Talust toidulauani" – integreerimisega üldisesse poliitikakujundusse.

Toomas Kevvai on töötanud Maaeluministeeriumis alates 1994. aastast, asekantslerina alates 1997. aastast. Ta on asekantslerina vastutanud pea kõikide ministeeriumi valdkondade eest. Toomas Kevvai viimane tööpäev ministeeriumis on 31. märtsil.

Maaeluministeerium kuulutab lähiajal välja konkursi uue asekantsleri leidmiseks, seni jääb asekantsleri ülesandeid täitma toiduohutuse osakonna juhataja Hendrik Kuusk.