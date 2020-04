Ministeeriumi käsulauad koolidele: kooli on oodatud vaid põhikooli ja keskkooli lõpuklassid

Haridus- ja teadusministeerium saatis eelmisel nädalal koolidele laiali kirja, milles juhendab, kuidas käituda eriolukorrast väljumisel.

Kõige tähtsam on muidugi tervis: "Tavapärasele õppele naasmise eeldus on õpilaste turvalisuse tagamine. Lapsi võib kooli lubada ainult siis, kui see on nende jaoks ohutu," juhendas ministeerium.

Edasise osas on praegu suunised sellised: koolides jätkub õppetöö ainult distantsõppe vormis 15. maini ja ka pärast 15. maid ei teki kõigil õpilastel kohustust kooli minna. Pärast 15. maid on kontaktõpe individuaalne või kuni kümneliikmelistes rühmades, aga see ei välista distantsõppe jätkumist, kui selleks on vajadus.

Pärast 15. maid algab üleminekuaeg, mille käigus saavad koolid hinnata distantsõppe ajal õpilaste edenemist õppetöös ja vajadusel aidata järele õpilasi, kes distantsõppega maha jäid.

Ministeerium andis teada ka seda, et pärast 15. maid on koolides toimuv kontaktõpe pigem erandlik ja eelkõige mõeldud 12. klassi lõpetajatele ja 9. klassi lõpetajatele, kel vaja teha katsed gümnaasiumisse astumiseks. Mõ

Ja viimaks anti ka käsk, et sel õppeaastal peab ära jätma kõik suuremad üritused, sealhulgas lõpuekskursioonid, aktused, koolidevahelised võistlused ja muu taoline.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!