Ministeeriumi IT-tööd jätsid pensionäri ilma 30 000 eurost

Keskpolügooni sees ja ümber asuvaid eravalduses kinnistuid kokkuostva kaitseministeeriumiga maa teemal korduvalt suhelnud pensionär Mati Roosnurm müüs mitmekuisest venitamisest väsinuna oma 3,5hektarilise kinnistu 21 000 euro eest OÜ-le Kullilaane Investeeringud, kellele vaid nädal hiljem maksis kaitseministeerium sama maa eest juba 51 000 eurot, sealhulgas 8500 eurot niinimetatud motivatsioonitasu.

"Kuna antud ajahetkel uuendati hindamismetoodikat ja seoses sellega olid programmi arendustööd pooleli, siis palus riigi kaitseinvesteeringute keskuse esindaja oodata tal ära arendustööde lõpp, et teha lõplik ostupakkumine," sõnas keskuse kommunikatsioonijuht Maria Tiidus, lisades, et paraku Mati Roosnurm ei oodanud ära riigi ostupakkumist ja läks enne seda tehingusse.

Kaitseväe keskpolügoon, pindalaga 11 951 ha, asub Harjumaal Kuusalu valla idaosas ja piirneb idas Kadrina, lõunas Tapa ja edelas Anija vallaga. Maa-ala ulatus põhjast lõunasse on ligi 17 km ning läänest itta erinevates kohtades 3,5–7,5 km.

Keskpolügooni kasutajad on kõik kaitseväe üksused ja asutused ning kaitseliidu malevad. Keskpolügooni harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale.

Aastail 1957–92 kuulus sama territoorium Nõukogude armee Aegviidu laia kasutusalaga (tanki- ja suurtükiväe harjutusala) 33 100 ha suuruse polügooni koosseisu.