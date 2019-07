Ministeerium tahab Sillamäelt koolikiusamise kohta selgitusi

Tänane Eesti Päevaleht kirjutas kümneaastasest Sillamäe poisist, kes koolikiusamise tõttu vabasurma läks. Samas mainiti, et mitmed lapsevanemad muretsevad Sillamäe vanalinna koolis leviva kiusamise pärast ning süüdistavad õpetajaid, et need ei suuda olukorda kontrollida. Mai lõpus läks asi koguni nii kaugele, et kooli tungis võõras mees, kes üht vanema klassi õpilast ähvardas relvataolise esemega. Hiljem selgus, et ta tuli kaitsma tüdrukut, keda mõnitati.

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets ütles Delfile, et Sillamäe vanalinna kooliga seoses ei ole ministeeriumisse kaebusi laekunud.

Samas lisas ta, et ministeerium võttis ühendust kooli pidaja ehk Sillamäe linnaga ning palus neilt ülevaadet ja selgitusi toimunu kohta. "Turvalise õppekeskkonna loomise eest lasub vastutus nii koolil kui selle pidajal," rõhutas Laidmets.

"Koolikiusamine on probleem, millest palju räägitakse ja mille ennetamisele on suunatud palju jõudu. Oluline on hoida teemat pidevalt fookuses ning võtta eesmärgiks jõuda ühiskonnas ühtse arusaamani, et vägivalla ilminguid sallida ei saa," ütles Laidmets.

Mistahes vägivalla ilmingutele kiire ja adekvaatne reageerimine ning nendega tegelemine peab olema alati prioriteet, lisas ta.