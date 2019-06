Ministeerium soovib euroakadeemia sulgeda

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles Delfile, et kooli sulgemise peamine põhjus on õppe juba pikka aega, täpsemalt umbes kuus aastat halvana püsinud kvaliteet.

"Kõigepealt nad said kolmeaastase tingimisi akrediteeringu ja nüüd tuli kvaliteediagentuuri otsus, et uut tingimisi akrediteeringut mitte anda," rääkis Reps.

Kui valitsus euroakadeemialt õppe läbiviimisõiguse ära võtab, siis tähendab see, et uusi tudengeid kool vastu võtta ei saa ja kool suletakse kas tuleval või ületuleval aastal. "Üle kahe ja poole aasta me sellist protsessi ei ole lubanud tavaliselt," sõnas Reps.

Ministeeriumi läbi viidud riikliku järelevalve tulemused osutavad tõsistele ja pikka aega süvenenud probleemidele õppetöö läbiviimises, kõrgkooli juhtimises ja jätkusuutlikkuses.

Euroakadeemia dokumentides esitatu ja tegelikkus erinevad oluliselt. Inimesi napib, tegevusi koordineerib ainuisikuliselt kõrgkooli pidaja. Töötajate arv ei võimalda õppeasutust tulemuslikult juhtida ja kvaliteetselt õppetööd läbi viia. Juhtimine ei ole üheselt arusaadav ja läbipaistev. Õppetöö läbiviimises osalevad inimesed, kes ei vasta nõuetele. Mitmel õppejõul puudub nõutav eesti keele oskus.

Ministeeriumi kõrghariduse, teaduse ja keelepoliitika asekantsler Indrek Reimand tõdes, et Euroakadeemia õppetegevus ei vasta kõrgkoolile esitatavatele nõuetele ning olukorra paranemise märke ei paista. "Kui kõrgkool ei suuda tagada õppe kvaliteeti, siis sellega rikutakse nii üliõpilaste, tööandjate kui ka kõigi teiste huvipoolte õigustatud ootust kvaliteetsele kõrgharidusele ning seda ei saa lubada," ütles Reimand.

Euroakadeemia õppe õigused on kavas tunnistada kehtetuks alates 31. augustist 2020. Tänavu sügisel algava õppeaasta jooksul on võimalik enamusel praegustest üliõpilastest kõrgkool lõpetada.