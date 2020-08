Ministeerium loodab üleüldist distantsõpet sügisel vältida

Kolme nädala pärast algab koolides uus õppeaasta, kuid kindlust, kas ja kaua saavad õpilased kooliseinte vahel teadmisi omandada, enne kui viiruspuhang nad taas koduõppesse sunnib, pole. Kas selleks ajaks on nakatumiste laine teinud hüppe üles või vaibub alanud puhang, on ennustamatu.

Üldhariduskoolides oli juhtkondadel täna esimene tööpäev pärast suvist koolivaheaega. Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) direktor Henrik Salum ütleb, et koosolek võimaliku distantsõppe läbiviimise arutamiseks on paika pandud, kuid eeskätt valmistuvad nad 1. septembril aktusi tavapärases formaadis läbi viima ehk lootus on ikkagi õppeaastat koolimajas alustada ja läbi viia.

Ministeeriumi üldine soov ja suund on vältida kevadel tekkinud olukorda, kui õpilased pikemat aega distantsõppel viibisid.

HTM-i kantsler Mart Laidmets ütleb, et praeguse seisuga on plaanis kõik lapsed, algkoolist kuni kõrgkoolideni välja, 1. septembril ikkagi kooli kutsuda. Arvestada tuleb siiski tervisekaitsenõudeid, mis sel hetkel kehtivad.

"Praegu küll ei näita olukord vajadust selle järele, et peaks hakkama koole distantsõppel hoidma," ütleb Laidmets.

