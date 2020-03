Ministeerium: kui eriolukord kestab ka maikuust edasi, pole eksameid võimalik teha

Laidmets selgitas, et ministeerium saatis koolidele eile soovitused, kus kutsus üles mitte kasutama numbrilist hindamist. Tagasisidet tuleb tema sõnul õpilastele ikka anda ja koolid, kes oskavad, võiksid mittenumbrilist hindamist kasutada. „Ministeerium ei keela ega käsi kedagi, aga võiks lähtuda meie eile saadetud soovitustest.”

Kantsleri sõnul on eksiarvamus, et kui õpetajad ja õpilased on kodus, siis õppetööd ei tehta. Tegelikult on pinge tema kinnitusel palju suurem. Sestap toimub ka aprilli koolivaheaeg ettenähtud ajal. See ei tähenda, et kõik võiksid minna välja sotsialiseeruma, vaid et kodus ei toimu pingelist õppetööd ja kõik saavad rahulikult tegeleda muude asjadega, selgitas Laidmets.

Gümnaasiumi katsed edasi lükatud



Riigieksamite ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete osas valitseb praegu segadus. Nii Tartu kui Tallinna gümnaasiumid on lükanud oma ühiskatsed edasi mai algusesse. Tavaolukorras oleks pidanud viie Tartu gümnaasiumi ühiskatsete kirjalik osa toimuma 17. aprillil ja vestlusvoorud algama 4. mail.

Tallinna nelja gümnaasiumi ühiskatsed on samuti edasi lükatud mai algusesse. Otsuse tegid üheskoos Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool ja Tallinna 21. Kool. Samamoodi on näiteks Kristiine gümnaasium, kuhu koroonaviirus jõudis koolidest esimesena, andnud oma kodulehel teada, et ministeeriumi suunisel on kõikide koolide vastuvõtukatsed ning vestlused lükatud edasi vähemalt kaheks kuus (alates 10.03) kuni uute asjaolude selgumiseni.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Henrik Salum ütles, et praegu pole koolid selleks konkreektseid plaane teinud, kui eriolukord peaks kestma kauem kui maikuu alguseni: „Esialgu leppisime kokku, et lükkame katsed edasi. Kui järgmine otsus peaks olema, et koolid ei jätka tööd, siis on meie ülesanne välja mõelda, mida me teeme.” Salumi kinnitusel ootavad kõik koolid haridus- ja teadusministeeriumi suuniseid, mis saab riigieksamitest ja sisseastumiskatsetest. „Ühtegi vastust pole olnud, aga ma arvan, et seda ei saagi praegu veel teha. Aga ma arvan, et haridus- ja teadusministeerium ühel hetkel selle otsuse teeb ja meie lähtume sellest.”

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!