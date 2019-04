Millised on välismaalastele kehtivad Eestis töötamise reeglid?

Samuti on välismaalasel võimalus asutada Eestis äriühing või registreerida end füüsilisest isikust ettevõtjaks (FIE) ning osutada teenust. Sellisel juhul tuleb välismaalasel taotleda elamisluba ettevõtluseks, et ta saaks Eestis viibida ja ettevõtlusega tegeleda.

Lühiajalise töötamise registreerimise üldised nõuded Välismaalasel on töökoha täitmiseks nõutav kvalifikatsioon, haridus, terviseseisund ja töökogemus ning vajalikud erialaoskused ja teadmised.

Tööandja on Eestis registreeritud.

Tööandja maksab välismaalasele töötasu, mille suurus on taotlemise ajal viimati avaldatud aasta keskmine brutopalk. Teatud juhtudel kehtivad lühiajalise töötamise registreerimisel täiendavad nõuded. Teatud juhtudel kehtivad lühiajalise töötamise registreerimisel täiendavad nõuded.

Lühiajalise töötamise maht on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud ja läinud aastal registreeriti Eestis ligi 20 000 lühiajalist töötajat. PPA ennustab, et tänavu on see arv kuni 30 000. Kõige rohkem välismaalastest töötajaid tuleb Ukrainast, aga ka Valgevenest, Venemaalt ja Moldavast. Kõige sagedamini rakendatakse välistööjõudu ehituses ja põllumajanduses.

Millistele välismaalastest lühiajalistele töötajatele ei kehti töötasu suuruse nõue? Etendusasutuse loomingulisele töötajale.

Õpetajale või õppejõule.

Teadlasele, kellel on selleks erialane ettevalmistus või kogemus.

Sportlasele, treenerile, spordikohtunikule või sporditöötajale, kelle on Eestisse kutsunud spordialaliit.

Välismaalasele, kes on Eestis kutse- või kõrgharidusõppe praktikal välismaise õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni vahendusel, samuti samuti välismaise õppeasutuse suunamisel, kui see on õppeprogrammi osa.

Välismaalasele, kes töötab Eestis noorteprojekti või -programmi raames, kui seda tunnustab haridus- ja teadusministeerium.

Välisriigi saatkonna või konsulaadi teenindamine välisministeeriumi loal.

Välismaalasele, kes on vaimulik, nunn või munk ja kelle kutsub Eestisse usuline ühendus kooskõlastatult siseministeeriumiga.

Välismaalasele, kellel on välislepingust tulenev õigus töötada Eestis ilma selleks eraldi luba omamata.

Välismaalasele, kes on Eestisse lähetatud töötaja.

Välismaalasele, kes töötab Eestis hooajaliselt.

Välismaalasele, kes töötab iduettevõttes.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juhtpoliitikud, eriti tulevane siseminister Mart ja rahandusminister Martin Helme on teravalt kritiseerinud ettevõtjate praktikat kasutada väljastpoolt Euroopa Liitu pärit lühiajaliste töötajate tööjõudu, kuna Eestist pole töötajaid võtta.

EKRE juhtide hinnangul peaks Eesti väljastpoolt Euroopa Liitu pärit töötajatele piirid sulgema ja tegema panuse kõrgemate palkade nimel välismaale kolinud eestlaste naasmisele.