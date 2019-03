Milline tuleb uus koalitsioon? Kõige tõenäolisme on taas kolmikliit Reformierakond, Isamaa ja sotsiaaldemokraadid

Reformierakond + Isamaa + Sotsiaaldemokraatlik Erakond = 56 kohta

Klassikaline n-ö kolmikliit, mis on Eestis võimul olnud ka 1999-2002, 2007-2009 ja 2015-2016. Viimati hülgasid sotsid ja IRL Reformierakonna, kuid toonastest tippudest ei juhi enam parteisid Margus Tsahkna ega Taavi Rõivas. Kolmel parteil on suur koostöökogemus eri kombinatsioonides, ületamatuid vastuolusid programmides leidub vähe. Kõik kolm on peavoolu lääne- ja Euroopa Liidu meelsed parteid, ehkki Isamaa nihkus Helisr Valdor Seederi juhtimisel mõneti paremale, EKRE suunas.

Reformierakond + Keskerakond = 60 kohta

Reformierakond ja Keskerakond on kahekesi korduvalt võimuliitu teinud, alates Siim Kallase valitsusest 2002, mis viis Eesti Euroopa Liitu ja NATOsse. Mõlemad peavad end liberaalsekserakonnaks ja kuuluvad Euroopa Parlamendis samasse ALDE fraktsiooni. Hoolimat väljaöeldud n-ö punastest joontest ei ole Reformierakonna ja Keskerakonna erinevused koalitsiooni minekuks ületamatud. Reformierakond on lubanud 500 eurot tulumaksuvaba miinimumi kõigile ja Keskerakond on nõus selle alla neelama, ehkki peab seda kingituseks rikastele. Eestikeelsele haridusele ükleminekut on lubanuderinevais versioonides mõlemad. Alkoholiaktsiisi tõusu tabas oravate kriitika, kuid Keskerakond on lubanud seda järgnevad neli aastat mitte tõsta. Kui Reformi ja Keski valitsus ei saa teoks valimisjärgselt 2019, on see variant alati Reformil tagataskuks hilisemaks, näiteks kui paariaastase valitsemisega lähevad lahkhelid kolmikliidus liiga suureks.

Keskerakond + EKRE + Isamaa = 57 kohta