Millal Reformierakond EKRE-ga valitsuse teeb? Rainer Kattel: võib-olla juba järgmiste valimiste järel

Vilja Kiisler ajakirjanik RUS 1

Rainer Kattel Foto: Tiit Blaat

Kaja Kallase juhitav Reformierakond on lubanud, et nemad EKRE-ga valitsust ei tee. Aga noh, eks lubanud seda ju kunagi ka Jüri Ratas. Professor Rainer Kattel väidab, et varem või hiljem panevad oravad ja EKRE leivad ühte kappi. Aga miks? Ja kuidas nii? Ja millal see peaks juhtuma?