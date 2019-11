Miljööd vürtsitavad uusehitised hirmutavad supilinna elanikke

Lisaks kaovad ajalooline ja looduslähedane keskkond ning Supilinna aura, mis loovad linnaosa omapära. Valk lisas, et kui endisest agulist on saanud hinnatud kinnisvaraarenduspiirkond, aiamaast on tähtsamad uued autod ja asfalteeritud parkimisplatsid, siis toob see paratamatult kaasa Supilinna muutumise tavaliseks uusasumiks.

Uusarendustele järgneks tänava üleüldine parandus

Tartu linnavalitsuse inseneriteenistuse juhataja-linnainsener Mati Raamat ütles, et Oa tänava seisukord ei ole ideaalne, kuid arvestades linna majanduslikku olukorda, siis mitte ka kõige hullem.

Tema sõnul korralikku valgustusega tänavat veel ei ole, kuid projekt on valmis. Jalakäijatele on juba parem tee loodud. Raamat lisas, et kui hooned saavad valmis ja suured ehitusautod enam ei liigu, siis parandatakse ka Oa tänav.

On's uusarendused väärt idüllilise olustiku kärpimist?

Supilinna elaniku Peeter Vaino sõnul on segane ka see, miks uue rajooni ehitamiseks on vajalik roheala maha võtta. Vaino sõnul võiks ehitada pigem nendesse piirkondadesse, kus on vaba ruum olemas.

Praegu on tehtud hoonete jaoks jõeäärsel alal aga lageraie. Supilinna Seltsi liikme Heiki Valgu sõnul on linn Oa tänava uusarenduse puhul teinud põhjendamatu järeleandmise. Linna antud raieloa tõttu ei jäänud Konnatiigi kõrval asuvale alale alles ühtegi puud. Puude säilitamise vajadusega oleks tema sõnul pidanud arvestama juba planeerimise faasis. Nii oleks saanud ehk ka Emajõe-äärset looduslikku ja paljudele linlastele lõõgastust pakkunud miljööd enam hoida, lisas Valk.

Raamatu sõnul olid kõik puud, mis maha võeti, spetsialistide poolt raiumisele määratud. Raamat ütles, et alal oli vaid võsa ja väärtuslik haljastus puudus. Ta lisas, et suurte puude puhul ei oleks saanud mahavõtmist niisama lubada.

Artikkel valminud osana Tartu Ülikooli ajakirjanduskursusest.