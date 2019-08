Miljonite eurode eest korrastatud Pärnu lennujaama ähvardab remondiangaari tulevik

Mõne aasta eest suunas riik Pärnu lennujaama rekonstrueerimisse 20 miljonit eurot, sellele lisaks suurendas Pärnu linn lennujaama tegevustoetusi, et lennujaam suudaks teenindada aastas kuni 50 000 reisijat. Selline prognoos meeldib kohalikele ettevõtjatele, kes loodavad pärast järgmise aasta tööde lõppu meelitada turiste välismaalt.

Täna lubab komisjon osutada riigiabi alla 3 miljoni reisijaga lennujaamadele kuni 50 protsendi ulatuses. Pärnu lennujaamast lendas 2018. aastal läbi 920 turisti, 2017. aastal 856. Needki siseturistid, kes Ruhnu lendu kasutavad.

Riik püüab komisjonilt kaubelda välja riigiabi lubamist kuni 75 protsendi ulatuses ning 60-minutilise ajapiirangu kaotamist, mis seoses Rail Balticuga ohu alla satub.

Pärnu lennujaam ei ole majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametnike hinnangul võimeline saada riigiabist sõltumatuks. Siin tekibki küsimus, et kui nii Tartu, Kuressaare ja Kärdla lennujaamad lisaks Pärnule riigiabist sõltuvad on (kõiki toetab riik 2,2 miljoni euroga aastas), siis milline on väikelennujaamade tulevik Eestis.

Ametnikud on hinnanud, et regionaalset lennujaama riigiabist sõltumatuks saamiseks peaks lennujaama läbima vähemalt 200 000 reisijat aastas. Kõige rohkem on turiste Tartus, kust 2018. aastal lendas Helsingisse 30 292 ning 2017. aastal 26 092 reisijat. Reisijate ettevedu Tartust Helsingisse on kasvatanud reisijate arvu, kuid siiski ei tee see lennujaama veel abist sõltumatuks.