Miljardär Jeffrey Epstein leiti vanglast surnuna

Pilved Epsteini ja seega ka Acosta pea kohal hakkasid taas kogunema, kui ajaleht Miami Herald avaldas novembris oma uurimistöö käigus kogutud info. Ajaleht tegi kindlaks 80 naist, keda miljardär 2000-ndate alguses kuritarvitas. Enamik on praegu 20-ndates või 30-ndates. Acosta sõlmitud kokkuleppe muudab eriti skandaalseks fakt, et see oli salajane. Ohvreid kokkuleppest ei teavitatud, rääkimata nende arvamuse küsimisest.

Föderaalseaduste järgi aga tuleb ohvreid sellistest kokkulepetest enne teavitada, et nad saaksid menetluses osaleda. Veebruaris otsustas föderaalkohtunik Kenneth Marra, et Acosta ja talle alluvad prokurörid salastasid kokkuleppe seadusevastaselt. Marra sõnul oleks vaja olnud ka föderaaluurimist. „Epstein tegi teiste kaasosalistega koostööd, kasutades alaealisi mitte ainult enda, vaid ka teiste isikute seksuaalseks rahuldamiseks,” märkis kohtunik.