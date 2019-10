Mikser: Türgi tegevusest on ohte EL-ile rohkemgi kui võimalik põgenikevoo suurenemine

"Omaette Euroopa julgeolekurisk lisaks sellele, et Türgi avab piirid migrantidele, on see, et ka kurdi demokraatlike jõudude käes on olnud vangis, kinnipidamislaagrites sadu kui mitte tuhandeid ISIS-e võitlejaid ja võimalik, et kümneid tuhandeid nende perekonnaliikmeid. Olukorras, kus tegelikult Süüria kurdivõitlejad on sunnitud põgenema, jätma maha oma positsioonid, linnad, laagrid, on reaalne risk, et ka ISIS suudab neis piirkondades taas kanda kinnitada, et need võitlejad pääsevad priiks, paljud neist võivad ka potentsiaalselt pöörduda tagasi Euroopasse - need, kes on Euroopast pärit. Nii et kindlasti, julgeolekuohte Euroopa jaoks on veelgi rohkem kui üksnes see, et põgenikevoog taas hoogustub," selgitas Mikser.