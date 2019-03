Mikser: Reformierakond pole võidueufoorias näidanud piisavalt empaatiat

„Olles tegelenud viimastel aastatel diplomaatiaga, ei ole kindlasti mõtet ennetavalt ajakirjanduse vahendusel joonistada kuhugi mingeid jooni, mis võivad hakata iseenda tegevusvabadust piirama,” vastas Mikser küsimustele, kas nad on valmis Reformierakonnaga läbi rääkima juhul, kui erakond peaks pärast Keskerakonna koostööst loobumist väiksemate parlamendierakondade poole pöörduma.

„Kui meil on võimalik mingil viisil olulist osa oma programmist ellu viia, siis loomulikult on see meie esimene eelistus. Kui mitte, siis parlamendis on ka opositsioonil oma roll ja ka opositsioonist on võimalik siiski protsesse mõjutada päris märkimisväärselt ja sillutada teed tulevale valitsusse minekule,” viitas Mikser, et esimene eelistus on siiski koalitsiooni pääsemine-

„Eks Kaja Kallas ja tema tiim peavad nüüd otsustama, mida nad teevad. Eks me vaatame – kui meie juurde tullakse, siis me kuulame kindlasti tähelepanelikult jutu ja ettepaneku ära. Me ennetavalt ei hakka ütlema ei ega jaa.”

Mikser leidis aga, et Reformierakond pole valimiste võtjana näidanud välja piisavalt mõistmist teiste erakondade suhtes: „Eks sotsiaaldemokraatidel on ka oma soovid ja omad arusaamad, mida tuleks nelja aasta jooksul ära teha. Poliitikas on nii, et võit, kui pole just absoluutne enamus parlamendis, kohustab teatud empaatiale nende suhtes, kes alla jäid. Praegu tundub, et Reformierakond pole võidueufoorias üles näidata mõistmist selle suhtes, et ka neil, kes vähem hääli ja parlamendikohti said, on täiesti legitiimne õigus kaaluda ja vaagida ja otsustada üht- või teistpidi.”