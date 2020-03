Miks tehti Kersti Kaljulaidile koroonaviiruse test, kui peiteajal pole sellest tolku?

Kersti Kaljulaid käis eelmisel nädalal töövisiidil Ameerika Ühendriikides, kust naasis laupäeval. Enne koju jõudmist saadi teada, et Washingtonis toimunud AIPACi konverentsil tuvastati kaks COVID-19 viiruse haigusjuhtu.

Eile hommikul kirjutas Kaljulaid Facebookis: "Praeguseks on selgunud, et nakatunutega me AIPACil kokku ei puutunud, samuti olid negatiivsed kogu delegatsiooni proovid ning kellelgi ei esine ka haigusnähte. Nii et uuel nädalal jätkub töö tavapärases rütmis." Kokku oli delegatsioonis kuus inimest.

Tekib küsimus, miks üldse testid tehti, kui haigusnähte polnud. Terviseamet on korduvalt rõhutanud, et koroonaviiruse analüüsi saab edukalt teha inimesele, kel on haigussümptomid juba ilmnenud – enne haigusnähtude nagu köha, palavik ja hingamisraskused tekkimist annab analüüs suure tõenäosusega valenegatiivse tulemuse.

Kaljulaidi nõunik Taavi Linnamäe selgitab Delfile, et kahest koroonajuhtumist kuuldi tagasireisi ajal. "Sel hetkel ei olnud teada, kas riigipea on nende inimestega üritusel kokku puutunud. Riigipea päevakava järgmistel nädalatel on tihe ning selle suures osas ümbertegemine mõjutaks väga paljusid osapooli," ütleb ta. "Sel hetkel ei olnud ka veel teada, kas maandumise ajaks võib olla avaldunud sümptomeid, mis erinevad tavapärasest aklimatiseerumisest. Seetõttu teavitasime sellest kahtlusest arste (ja ka terviseametit), misjärel otsustati võimalike riskide maandamiseks Eestisse maandudes teha test."