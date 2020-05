Miks satuvad metsloomad viimasel ajal linna?

Anette Parksepp reporter-toimetaja

METSKITS LINNAPIIRIL Foto: Rauno Volmar

Vaid mõne nädala jooksul on terve Haabersti otsinud linnaosas ringi müttavaid karusid ning olnud ärevil kesklinnas ringi tormava kitse pärast. Kas metsloomade linna sattumine on kokkusattumus või on selle taga mõni laiem trend?