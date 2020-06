Miks on Tallinna ühistranspordis aknad palavaga kinni? Deniss Boroditš selgitab

Miks on Tallinna ühistranspordis suvel üldiselt aknad kinni?

Soojade ilmadega TLT sõidukijuhid tavaliselt avavad lõpp-peatuses salongi aknad ja luugid ning tuulutavad sõidukeid, kuid sõitjad sõiduajal tõmbetuule vältimiseks väga tihti sulgevad aknad-luugid. Kuna sõiduajal on sõidukijuhi tähelepanu pööratud sõiduteele, siis kontrollida, kas aknad salongis on avatud või mitte, nemad ei saa ning selle eest sõidu ajal vastutavad reisijad ise. Seega, kindlasti ei saa öelda, et sõidukites on aknad alati kinni.

Kes otsustab, kas ühistranspordis on aken lahti või kinni?

Ühistranspordis saavad aknaid avada sõitjad.

Kui Tallinna vanades trammides ei ole konditsioneeri, siis kas seal ei võiks kõik aknad terve suve lahti olla?

Vanades trammides puudub konditsioneer ja aknad võivad olla lahti, kui see sõitjatele sobib.

Missugustes Tallinna ühistranspordivahendites on konditsioneer? Millistes ei ole?

Viimase viie aasta jooksul hangitud bussid ja trammid on varustatud konditsioneeriga. Trammidest on konditsioneer uuemates CAF trammides ning KT-6 trammides ja retrotrammides on võimalik avada aknaid. Kõikides trollides on võimalik aknad ja luugid lahti teha ning tavaliselt sõidukijuhid jälgivad, et palava ilmaga aknad ja luugid oleksid avatud. Ka lõpp-jaamades juhid kontrollivad seda ning avavad neid uuesti juhul, kui keegi reisijatest pani aknad-luugid sõidu ajal kinni. Lisaks tuulutavad meie sõidukijuhid salongi peatustes, avades selleks kõik uksed, et salongi õhk oleks värske ja jahe.

CAF trammides ning üldiselt ühistranspordis hakkab konditsioneer tööle automaatselt, kui välisõhu temperatuur on vähemalt 26 soojakraadi. Salongi temperatuuri konditsioneer ei arvesta. Konditsioneer on automaatrežiimil ja kui salongis on katuseluugid või aknad avatud, siis konditsioneer tööle ei hakka.

Kokku on konditsioneer olemas 243 bussis. Ülejäänud sõidukitel on avatavaid aknaid ja luuke (väljaarvatud 99 Scania bussid, kus aknad ei ole avatavad, kuid luuk on olemas). Lähitulevikus me plaanime uuendada meie bussiveeremit ning suve lõpul saabuvad Tallinnasse esimesed 100 uut gaasibussi, mis on varustatud konditsioneeriga. Kokku me plaanime osta 350 gaasibussi ning tänu sellele saame kõik vanad bussid uuemate vastu välja vahetada ning pakkuda reisijatele veelgi kvaliteetsemat teenust. TLT jaoks on oluline, et reisijad tunneksid end mugavalt ja transport oleks keskkonnasõbralik, seega on uutes sõidukites kliimaseadmed olemas. Me teeme kõike, et sõitmine Tallinna ühistranspordiga muutuks keskkonnasõbralikumaks ning sõitjatele oluliselt mugavamaks.