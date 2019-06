Miks maksab beebitüdruku elu päästev ravim pea kaks miljonit eurot?

Varem on vähiravifondi Kingitud elu palvel uute ravimite hinnastamise tagamaadest rääkinud ravimifirma Roche Eesti tegevjuht Kadri Mägi-Lehtsi.

Innovaatiliste ravimite kõrgem hind on Mägi-Lehtsi sõnul tingitud ressursimahukast teadus- ja arendustegevusest, et tagada riski ning kulu-tulu tasakaal ja võimekus finantseerida pooleliolevaid arendusprojekte.

Samuti võetakse ravimi hinna määramisel arvesse seda, kas uue ravimi abil on võimalik vähendada vajadust mõne teise meditsiinilise protseduuri, operatsiooni või haiglaravi järele. Ravimid, mis vähendavad kulukaid operatsioone, haiglas viibimise vajadust ja arstikülastusi, hinnatakse sageli kõrgemalt, sest nad võimaldavad nii patsientidele kui ka ravirahastajatele mugavamaid lahendusi ja kokkuhoidu, ütles Mägi-Lehtsi.

Ravimite väärtust hinnatakse kõrgemalt ka siis, kui need aitavad elusid pikendada või päästa. Samuti mõjutab hinda ravimitootjate vaheline konkurents.

Lehtsi-Mägi tõi veel välja, et ravimi hind mõjutab selle võimalust erinevates riikides õigel ajal patsiendini jõuda. Kui ravimi hind on liiga kõrge, siis võivad näiteks rahastajad keelduda seda hüvitamast.

Zolgensmal Eestis müügiluba pole

Zolgensma on turule lubatud ainult USA-s, kuid Euroopas on ravimi hindamine alles käsil. See tähendab, et Zolgensma kohta ei ole hetkel täiendavat infot teada ja samuti ei ravimil Eestis kehtivat müügiluba. Müügiloata ravimeid võib sisse vedada ja turustada ravimiameti loal ja selleks saab taotluse esitada väljakirjutamise õigust omav arst oma patsiendi raviks.

Haigekassale pole Zolgensma ravimi taotlust veel esitatud. Juhtkond ja sotsiaalminister Tanel Kiik on aga arutanud võimalusi, kuidas Annabeli ravi toetada.

TÜ Kliinikumi Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves ütles Delfile, et kokkuvõte, kui palju on Annabeli ravi toetuseks annetusi kogutud, selgub uue nädala alguses. "Annetusi on kogunenud ja on selge, et inimestele läheb Annabeli lugu väga korda," ütles Ilves.