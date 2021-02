Miks kasutab Urmas Sõõrumaa pendlit ja mis on Patarei Merekindluse kuju saladuslik tähendus?

Seekordses "Eesti eso" saates käis külas Urmas Sõõrumaa, kes selgitas täpsemalt, mida jälgib tema suurte otsuste tegemisel. Muuhulgas kasutab mees tihtipeale pendlit. Miks?

Lisaks on Urmas uurinud palju astroloogia kohta – seda nii lääne kui idamaise õpetuse kohta. Urmas on ise Amburi tähtkujust ning seda märki on näha ka mitmete mehe eelnevate ettevõtete logodelt.

Kui vaatame Patarei Merekindluse aerofotot, siis ka sellel on üsna sümboolne kuju – kolmnurk ja vibu. Urmas selgitab saates lähemalt, mida selline sümboolika tema jaoks tähendab ning kas hoone kuju sai otsustavaks ka selle ostutehingus.

Edukate päevarutiin

Härra Sõõrumaa räägib saates ka sellest, milline näeb välja tema igapäev – mida teeb mees hommikul esimese asjana?

Lisaks tuleb juttu ka sellest, milline on tema toidulaud. Näiteks liha sealt ei leia. Millest on selline otsus tekkinud?

Urmas on elus kogenud väga erinevaid asju. Mida kujutab endast pimekamber, kus mees kolm nädalat elas?

Saatejuht: Taavet Kase

