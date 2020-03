Miks hoiatas peaminister, et tuleb olla valmis olukorra halvenemiseks?

„Teiste riikide karm kogemus näitab samuti, et rahulikumale perioodile võib kiiresti järgneda haigestunute ja haiglaravi vajavate inimeste arvu hüppeline tõus. Peame olema valmis, et koroonaviiruse levik Eestis läheb veel palju halvemaks, enne kui hakkab minema paremaks,” rääkis Ratas. „Alles eile saime kurvastavaid uudiseid, et COVID-19 on nõudnud nii Leedus kui Soomes esimese inimelu.”

Peaministri büroo juht Johannes Merilai ütles, et homme esitletakse valitsuskomisjonile praegu koostatavat koroonaviiruse leviku Eesti mudelit, aga peaministri eilne viide oli üldisem. „See tugines ühest küljest paljude teiste riikide kogemusele, kus diagnoositud nakatunute hulk on esialgu hoolimata kehtestatud piirangutest jätkanud kasvu. Paraku on COVID-19 nõudnud juba ka meie lähiriikides inimelusid. Kahjuks vajab nii mujal maailmas kui ka Eestis üha rohkem patsiente intensiivravi.”

Samuti toetus peaminister Merilai sõnutsi Eesti nakatumiste andmetele. „Oleme ka meil seni näinud nii diagnoositud nakatunute kui ka haiglaravi vajavate inimeste arvu pidevat suurenemist. Seetõttu peame praegu igal juhul olema valmis, et enne kui nakkuse piiramiseks kasutusele võetud meetmed hakkavad andma positiivseid tulemusi, läheb meie hetkeolukord halvemaks. Meil tuleb jätkuvalt hoiduda võimalikult palju lähikontaktidest teiste inimestega, pidada kinni hügieenireeglitest ning võtta riigi ja tervishoiutöötajate käitumisjuhiseid väga tõsiselt.”

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

