Miks ei saa Eestis homöopaatilisi ravimeid poest osta?

Sama stsenaariumi kordumise Eestis välistab ravimiseadus, mis lubab homöopaatilisi preparaate müüa vaid juhul kui ravimiamet on neile väljastanud müügiloa. Ka siis tohib nendega kaubelda vaid apteegis.

Homöopaatiline preparaat saab müügiloa vaid siis, kui nende ohutus ja kvaliteet on tõestatud, selgitas ravimiameti müügilubade osakonna juhataja Margit Plakso. "Homöopaatiliste preparaatide valmistamiseks kasutatakse tehnoloogiat, kus toimeainet lahjendatakse enamasti sel määral, et aine pole preparaadis enam määratav. Preparaat loetakse ohutuks, kui see ei sisaldada rohkem kui 1/10 000 osa algsest tinktuurist ning see on mõeldud suukaudseks või välispidiseks kasutamiseks."

Samuti peavad olema täidetud kõik ravimite tootmisele ja kvaliteedikontrollile kehtestatud nõuded. "Homöopaatilistele preparaatidele Eestis näidustusi ei kinnitata, sest nende toimivus ühegi haiguse raviks ei ole kliiniliste uuringutega kindlaks tehtud ning teaduslikult tõestatud," rääkis Plakso.

Ent mida homöopaatia endast üldse kujutab? Eelmisel aastal kirjutas ravimiameti meditsiininõunik dr Alar Irs Eesti Päevalehes, et homöopaatia ei ole traditsiooniline loodusravi. Kui meil levinud rahvameditsiin on üsna ratsionaalne ning mõõdetavas koguses toimivaid aineid sisaldavate ravimitaimede kasutamise põhine, siis homöopaatia puhul on lugu teine.