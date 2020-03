Miks ei näidanud ETV Jüri Ratase pöördumist?

Eesti Rahvusringhäälingu seadus ütleb, et rahvusringhääling „tagab adekvaatse informatsiooni operatiivse edastamise elanikkonda või riiklust ohustavates olukordades”. Rahvusringhäälingul on riigikogu kõnetooli kõrval ka oma stuudio, kust ülekandeid teha. Jüri Ratase hädaolukorda puudutav avaldus telekanalitesse aga ei jõudnud. Selle asemel näidati „Terevisiooni” kordust.

„Operatiivsuse huvides edastasime pöördumise otseülekandena ERR.ee portaalis ja Vikerraadios, Raadio 4 tegi pöördumisest eriuudise kell 10.30,” vastas ERRi kommunikatsioonijuht Pille-Mai Helemäe. Samas oli Ratase pöördumise toimumine teada juba eilsest saadik. „Juhin tähelepanu, et veebiülekannet jätkasime portaalis ka pärast katkestust teistes Eesti meedia kanalites.”

ERRi juhatuse esimees Erik Roose ütles, et tema ise vaatas ülekannet veebiportaalist ning pole ka täpselt kursis, kas see ETV eetrisse jõudis. Märkuse peale, et kõik Eesti inimesed ei kasuta ERR.ee portaali ega isegi internetti ning et veebiülekanne hangus korduvalt, vastas Roose, et tema nägi ülekannet hästi ning et vaatajal on tarvis paremat arvutit.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

