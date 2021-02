Mikk Tarraste isiklik päevik jääb saladuseks. Kohus keeldus seda asitõendina vastu võtmast

„Märkmik kujutab endast päevaraamatut. Selles tehtud hulgaliselt märkmeid, kirjutisi omakäelisi, mida uurija poolt on dešifreeritud kokku kolmekümne viiel lehel. Ja sellest on koostatud seitsekümmend viis toimikulehte,” kirjeldas Tarraste advokaat Rünno Roosmaa päevaraamatu sisu, mille asitõendina esitamise vastu ta protesteeris.

Ta selgitas, et Tarraste isiklik päevik ei kvalifitseeru asitõendina, kuna selle viimane sissekanne on tehtud pool aastat enne Lihula veresauna. „ Isiklikku laadi väga subjektiivsed mälestused ja arvamused elust, inimestest, sündmustest. See ei saa olla asitõend,” kirjeldas Roosmaa kohtusaalis märkmiku sisu.

Prokurör jäi siiski oma taotluse juurde märkmik asitõendina vastu võtta, kuna Tarraste kaitseks on tema natuuri püütud positiivselt kirjeldada nelja lapsega ja iseloomustustega varasematest töökohtadest, mis ei peaks niisamuti otseselt kuriteo asitõend olema.

Kohus nõustus kaitsega ning otsustas prokurör Gardi Andersoni tõendit mitte vastu võtta. „Otsest puutuvust ma ei näe selles asjas. Kohus keeldub vastu võtma seda tõendina,” sõnas kohtunik Rubo Kikerpill.